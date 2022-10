“È morto poco fa” Lutto nella televisione | dopo Angela Lansbury un’altra grande perdita

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 21 ottobre 2022)nel mondo della tv e del cinema a pochi giorni dalla morte di. L’attrice, nota al pubblico come Jessica Fletcherserie La Signora in giallo, si è spenta all’età di 96 anni: a poche settimane dal decesso anche il collega Ron Masak chiude per sempre i suoi occhi. Ron Masak muore a 86 anni. Un altro triste addio per i fan della storica serie de La Signora in giallo. Ron Masak ha rivestito il ruolo di Mort Metzger, sceriffo di Cabot Cove, la cittadina del Maine che ha fatto da set a moltissimi degli episodi della storica serie. Leggi anche: “Non è possibile”. Sport sotto choc, il campione trovato: aveva 18 anni Ron Masak muore a 86 anni: ila poche settimane dalla morte diClasse 1936, ...