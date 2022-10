Zanetti | ' ' Limitare Vlahovic? Difficile ma abbiamo un piano' '

LA NAZIONE

Il tecnico dell'Empoli Paoloha parlato in conferenza alla vigilia della trasferta di Torino contro la ...Si devono piegare ad un incursione astuta di Tonali, che però non devele ambizioni dei ... La sblocca Haas ad inizio gara, indirizzando i ragazzi disubito verso la via della vittoria. ... Vicario, Zanetti e l’organizzazione Ora l’arma in più è proprio la difesa Soltanto 11 gol presi in 10 partite: anche al netto di alcune sbavature, la retroguardia è un punto di forza. Lo scorso anno, nello stesso numero di gare, la formazione di Andreazzoli aveva incassato ...