Oggi consultazioni | presidenti di Senato e Camera al Colle Tempi rapidi per nascita governo

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Prendono il vialedi Sergio Mattarella per la formazione del nuovo, con la coalizione del centrodestra vittoriosa alle elezioni unita e guidata da Giorgia Meloni, probabile premier incaricata. Alle 10 alMattarella, dopo aver sentito telefonicamente l'ex presidente Giorgio Napolitano, riceverà i neodi, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana e poi avvierà gli incontri con le forze politiche che termineranno venerdì mattina alle 10.30, quando il capo dello Stato vedrà l'intera coalizione di centrodestra. Nei giorni scorsi, per le frizioni all'interno dello schieramento vincitore delle elezioni, si era ipotizzata la possibilità che il centrodestra si presentasse diviso davanti Mattarella. Così non è stato. E ...

