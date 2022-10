Letta | Contrari a stravolgimento Costituzione

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Roma, 20 ottobre 2022 In questa legislatura abbiamo intenzione di difendere lae dei principi fondamentale, saremoa stravolgimenti dell'impianto della nostra. Per ...

...a stravolgimenti dell'impianto della nostra Costituzione. Per noi, poi, l'unità del paese è assolutamente fondamentale". Lo ha detto il segretario del Partito Democratico, Enrico, al ......dire che non siamo disponibili a una discussione per migliorare la Carta ma saremoa stravolgimenti dell'impianto della nostra Costituzione '. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico,...Il segretario del Pd, Enrico Letta, dopo le consultazioni al Quirinale: "Abbiamo voluto rimarcare che in questa legislatura abbiamo intenzione di essere a difesa della Costituzione repubblicana" ...Nel primo giorno di consultazioni l'opposizione ha trasmesso al presidente Sergio Mattarella una serie di forti preoccupazioni per il governo di centrodestra che si sta costruendo. L'allarme lanciato ...