(Di giovedì 20 ottobre 2022)– “In qualità di associazione Unioneposta a tutela dei cittadini, riteniamo doverosoporre all’attenzione di tutta la comunità la problematica che ci è stata sollevata da numerosi utenti di, inerente il passaggio del servizio idrico da Flavia acque adAto2 S.p.a. avvenuto lo scorso 1 ottobre”. E’ quanto si legge in una nota stampa a firma dell’associazione. “Come noto – prosegue il comunicato – in questi giorni, quale nuovo gestore subentrato nei rapporti contrattuali, sta provvedendo ad inviare aidiuna comunicazione ufficiale relativa all’avvio del servizio idrico, contenente l’aggiornamento dei dati anagrafici necessari per la fatturazione. Sul punto ...

Il Faro online

altri accoppiamenti degli ottavi di finale sono i seguenti: Civitavecchia - Polisportiva Faul Cimini, Boreale - Academy, Unipomezia - Vis Sezze, Villalba - Astrea, Itri - Formia, Sora - ...Si reca più volte sotto casa di un'amica della ragazza in via Flavia, a, perché convinto ... Immediato è stato il ricorso in appello da parte dei legali di tutti e treimputati. La ... Ladispoli, gli inquilini mettono Acea sotto accusa: bollette acqua "gonfiate" per residenti che non esistono Meteo per Giovedì 20 Ottobre 2022, Ladispoli. Giornata all'insegna del bel tempo, temperature comprese tra 17 e 24°C ...Non accettava la fine della relazione e ha fatto letteralmente di tutto per vendicarsi. Oltre a perseguitare la fidanzata, il protagonista di questa triste storia, un uomo di 34 anni, ha lanciato cont ...