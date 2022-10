Elisabetta Canalis | voci di crisi con il marito Brian Perri

C è aria di crisi trae il marito Brian Perri L indiscrezione, lanciata dal settimanale Nuovo , ha fatto in poche ore il giro del web, accendendo i riflettori sulla vita coniugale dell ex velina e del ...e Brian Perri potrebbero essere l'ennesima coppia vip a rompere nel 2022. L'ex velina, protagonista nell'ultimo episodio di ' Emigratis ', sarebbe in crisi con il marito, chirurgo ...Non c'è pace per i matrimoni dei vip quest'anno. Anche per Elisabetta Canalis sembra essere arrivato il momento dell'addio.Tra l'ex velina e il marito, stando ad alcuni recenti rumors, le cose non sarebbero più come una volta, ma sarà davvero così I diretti interessati non confermano né smentiscono, eppure non si vedono ...