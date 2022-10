Dramma per Kevin Nash | muore il figlio a soli 26 anni

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 20 ottobre 2022) È di poco fa la tragica notizia che ildi, Tristen, è morto oggi. Aveva solo 26, e non è stata ancora diffusa alcuna notizia sulle cause della sua morte. Tristen era balzato agli onori della cronaca circa 8fa, quando dopo essere stato coinvolto in una rissa con il padre, era stato tratto in arresto dalla polizia. Tragicamente, in questa giornata mesta per l’ex Big Daddy Cool, ricorre il giorno del compleanno del suo grande amico Scott Hall, morto il 14 Marzo scorso. Appena avremo ulteriori notizie riguardo il decesso di Tristen, non mancheremo di comunicarlo.