Zapata non viene riconosciuto | disavventura per lui in banca

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) bruttaper, fermato all’ingresso della suadalla sicurezza: «Dove pensa di andare? Questo non è un posto per lei» Duvanè stato fermato quest’oggi all’ingresso della private banking Fideuram di Bergamo. L’attaccante dell’Atalanta, non, è stato fermato dalla security, che avrebbe detto: «Dove pensa di andare? Questo non è un posto per lei, vada da un’altra parte». A quel punto è intervenuta la, che si è prodigata per riportare tutto alla normalità. Come ha commentato Marco Beri, responsabile della filiale: «è un nostro cliente, mae security sono due cose diverse. Quest’ultima garantisce un servizio di vigilanza in pianta stabile, sia mattina che pomeriggio, in un interspazio tra ...