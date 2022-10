Standing ovation per le 4 Stagioni di Vivaldi al Duomo di Monreale | stasera Paganini-Brahms

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Applausi fragorosi per I Solisti Filarmonici Italiani, il maestro concertatore Federico Guglielmo e il violino solista Dino De Palma in occasione del concerto, quinto appuntamento della Settimana Internazionale di Musica Sacra di. La rassegna della Settimana di Musica Sacra continuaalle 21 con il concertodell’Orchestra Sinfonica Siciliana diretta da Evgeny Bushkov, al violino Marco Rogliano. In programma il virtuosistico Concerto per violino e orchestra n.3 die la Sinfonia n.3 in fa maggiore op.90 di. L'articolo Filodiretto

Agenzia ANSA

per le Stagioni di Vivaldi alla Settimana internazionale di Musica Sacra al Duomo di Monreale.Oltre dieci minuti di applausi ealla Royal Albert Hall di Londra per Ludovico Einaudi che ha chiuso con tre sold out consecutivi le date del tour nella capitale britannica. Un successo senza precedenti che arriva in ... Ludovico Einaudi, standing ovation alla Royal Albert Hall - Spettacolo Londra, 19 ott. (askanews) - Oltre dieci minuti di applausi e standing ovation alla Royal Albert Hall di Londra per Ludovico Einaudi che ha chiuso con tre sold out consecutivi le date del tour nella ...“Ho avuto il piacere e la fortuna di incontrare Franco tante volte nel corso degli anni. Appartiene, con i Ricchi e Poveri, alla storia della musica italiana.