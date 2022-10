LIVE – Triestina-Padova 0-0 | Serie C 2022 2023 DIRETTA

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Latestuale di, match valido per la nona giornata della. Squadre pronte a tornare in campo per un altro appuntamento importante di questa lunga stagione. Calcio d’inizio alle ore 21 di mercoledì 18 ottobre, chi avrà la meglio? Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F50-0 ORE 20:55 – Buonasera amici di Sportface. Benvenuti allatestuale di. Tra pochissimi minuti il fischio d’inizio. SportFace.

Padova Sport

di Claudio Franceschini) Risultati Serie C classifiche/ Diretta golscore A - B: gli "spareggi"...00 Virtus Verona Pro Vercelli Ore 21:00 Feralpisalò City Nova Ore 21:00Padova ......00 Lecco - Juventus U23 18:00 Pergolettese - Pro Patria 18:00 Piacenza - Renate 18:00 Pro Sesto - Novara 18:00 Virtus Verona - Pro Vercelli 18:00 FeralpiSalò - Sangiuliano City 21:00- ... LIVE Triestina-Padova 0-0. Formazioni ufficiali: ancora panchina per Radrezza La partita Triestina - Padova di mercoledì 19 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la nona giornata di Serie C ...Il match Triestina-Padova, valido per la nona giornata del girone A della Serie C 2022/23, si gioca oggi, mercoledì 19 ottobre, alle ore 21 nello stadio Nereo ...