LIVE Nardi-Moutet 3-4 | ATP Napoli 2022 in DIRETTA | subito break del transalpino

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-4 Game. Grazie ad un buon passante l’azzurro tiene la battuta, sbloccandosi in questa ripartenza. 40-30 Stavolta lo smash diè vincente. Palla del 3-4. 30-30 Si ferma sul nastro il rovescio di Luca. 30-15 Sbaglia da fondo, che spedisce il rovescio in rete. 15-15 In corridoio la volèe alta abbastanza comoda dell’azzurro. 15-0 Servizio e dritto a segno per. 4-2 Game. Nuovo errore gratuito con il rovescio dell’azzurro, che a dispetto di ieri non riesce a recuperare ilfulmineo dell’avversario. 40-15 Vola via la risposta di rovescio di. 30-15 Arriva un’altra clamorosa volèe di rovescio, stavolta stoppata, di. 15-15 Volèe in ...