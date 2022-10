Infortunio Jovic | novità dalla Fiorentina | svelati i tempi di recupero

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Tornare a disposizione il prima possibile. Questa la missione che coinvolge due pedine fondamentali della scacchiera di mister Italiano, fermate entrambe da qualche problemino fisico. Laha bisogno di certezze, di conferme; ecco perché il rientro di Lukae di Riccardo Sottil potrebbe rappresentare un vero e proprio toccasana per la formazione viola, oltre che a dare maggior duttilità di scelta per quanto riguarda il reparto offensivo. L’attaccante serbo ex Real Madrid era stato costretto ad uscire dal campo nella trasferta di Lecce, lo scorso lunedì sera. Per lui, si prospettava un lungo stop, come dichiarato anche da Italiano nel post-gara, che aveva alluso ad un problema muscolare. Gli esami strumentali di questa mattina però, hanno confutato le parole dell’allenatore ex Spezia, andando ad evidenziare un fastidio ...

Lukaresta in dubbio per la sfida di sabato al Franchi contro l'Inter: scongiurato l'muscolare l'attaccante della Fiorentina, uscito lunedì nei primi minuti della trasferta con il Lecce, è ...... Ciro Immobile, Gleison Bremer, ieri sera pure. I loro muscoli hanno pizzicato e non è una ... Il difensore della Juventus, uscito perdurante il derby di Torino, ha già sostenuto gli ...FirenzeViola.it fa il punto su Luka Jovic, uscito per infortunio all’inizio della partita di lunedì sera che ha vista impegnata la Fiorentina in casa del Lecce. Il serbo avrebbe accusato un fastidio a ...Luka Jovic resta in dubbio per la sfida di sabato al Franchi contro l'Inter: scongiurato l'infortunio muscolare l'attaccante della Fiorentina, ...