Immobile | c’è lesione Torna nel 2023

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) (Adnkronos) – Non arrivano buone notizie in merito all’infortunio rimediato da Cirodurante la partita contro l’Udinese . Le sensazioni negative delle ultime ore sono state confermate: l’attaccante ha rimediato unadi medio grado a carico del bicipite femorale sinistro . Il suo 2022 calcistico è finito, tornerà in campo direttamente dopo la pausa per i Mondiali. Ecco il comunicato ufficiale della Lazio: “Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Ciroè stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli esami hanno evidenziato unadi medio grado a carico del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso ...