Half Marathon Firenze | iscrizioni al via per la 39°edizione Si correrà il 2 aprile

C'è un obiettivo ambizioso per la 11esima edizione della RunRivieraRun: le iscrizioni stanno procedendo a gonfie vele e non è per nulla azzardato immaginare che la classica ligure sui 21,097 km avrà al via oltre 1.000 appassionati. La prova, disegnata sul ...Infine sarà confermato anche per il 2023 il BossoniTrophy: "La nostra mezza maratona sarà gemellata con quelle di Orzinuovi, Piacenza e Cremona. Coloro che ultimeranno le quattro le ... RunRivieraRun Half Marathon: si punta ai 1.000 iscritti Come sempre nel nel centro storico, sarà in ricordo di Nelson Mandela, di cui nel 2023 ricorreranno i dieci anni dalla morte Come sempre nel nel centro storico, sarà in ricordo di Nelson Mandela, di c ...L'11esima edizione della RunRivieraRun Half Marathon è in programma a Finale Ligure (SV) il prossimo 23 ottobre ...