Erdogan | in Turchia sarà creato hub per dare gas all' Europa

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Inun hub internazionale del gas per fornire gas all'". Lo afferma il presidente turco Recep Tayyip Erdoan, secondo quanto riporta la Tass, facendo riferimento al gasdotto ...

In"sarà creato un hub internazionale del gas per fornire gas all'Europa". Lo afferma il presidente turco Recep Tayyip Erdoan, secondo quanto riporta la Tass, facendo riferimento al gasdotto ...La proposta era stata formulata da Putin al leader turco lo scorso 13 ottobre ad Astana, in ...(ANSA) - ROMA, 19 OTT - In Turchia "sarà creato un hub internazionale del gas per fornire gas all'Europa". Lo afferma il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, secondo quanto riporta la Tass, facendo ...(Adnkronos) – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha raggiunto un accordo con il leader del Cremlino Vladimir Putin per la creazione di un hub del gas in Turchia. “Con Putin è stato raggiunto un ...