Conte | “Discorsi di Berlusconi inappropriati | scambiarsi lettere dolcissime con Putin è la cosa più fuori luogo che ci sia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) “Credo siano del tuttoqueiche sono usciti di Silviodellein questo momento conè lapiùche ci sia“. Così il leader del M5S, Giuseppe, arrivando alla Camera dei deputati. “Non dobbiamo avere alcun tentennamento nel condannare, come sempre abbiamo fatto, l’aggressione russa”, ha aggiunto. Il presidente M5s ha poi rivendicato l’adesione alla manifestazione del 5 novembre per la pace: “Sarà una grande manifestazione nazionale senza bandiere, senza colori politici. La pace non ha colori: noi aderiamo a questa manifestazione, non l’abbiamo lanciata, ma aderiamo come Movimento 5 Stelle e ...