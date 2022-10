(Di mercoledì 19 ottobre 2022) C'è un sospettoinche ha come obiettivo soprattutto persone senza dimora . L'uomo è accusato di avere ucciso tre uomini in sparatorie diverse che hanno scioccato la comunità,...

Globalist.it

C'è un sospetto serial killer in California che ha come obiettivo soprattutto persone senza dimora . L'uomo è accusato di avere ucciso tre uomini in sparatorie diverse che hanno scioccato la comunità,...... che nel match della Enerxenia Arena ha segnato 18 punti tirando 7/12, ha7 rimbalzi e ...è tutto pronto e la palla a due di London Trento può realmente alzarsi! (agg. di Claudio ... Catturato finalmente in California il “serial killer dei senzatetto” Il camionista Wesley Brownlee, 43 anni, è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso sei uomini e di aver ferito una donna negli ultimi 18 mesi ...