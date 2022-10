30 000 nuove assunzioni entro dicembre 2022 | tutti i bandi di concorso | requisiti e come fare domanda

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Ministeri e enti pubblici al via per 30milae tutteprossimo. Si tratta diche prevedono di reclutare all’interno di pubbliche amministrazioni non solo laureati, ma anche diplomati. Iche verranno proposti nei prossimi mesi avranno luogo seguendo le procedure concorsuali stabilire dalla riforma dei concorsi pubblici. Quali sono gli enti che assumeranno personale Tra i tanti concorsi previsti a breve termine ci sono quelli nell’Agenzia delle Entrate, in magistratura, presso l’Ispettorato del lavoro, all’Inps, al ministero dell’Interno, al ministero dell’Economia, alla Scuola nazionale dell’Amministrazione, presso la Ragioneria di Stato, all’Agenzia italiana del Farmaco, all’Agenzia nazionale delle Politiche attive del Lavoro. L’agenzia ...

