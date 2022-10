Ultime Notizie Serie A | l’Inter è in vendita | la posizione in casa Samp | Neymar si difende

(Di martedì 18 ottobre 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 14.00 – Caso– Il brasiliano si: «Firmo quello che mi dice di firmare mio padre». La deOre 13.00 – Infortunio Lukaku – Oggi nuovi esami: cosa filtra daInter. Le condizioni Ore 12.00 – Dimissioni CdAdoria – Qual è ladella società blucerchiata. La notizia 10.00 – Lacrime Higuain – Il Pipita annuncia l’addio al calcio e non riesce a trattenere le emozioni quando esce dal campo, scoppiando in lacrime. La notizia 9.15 – Juric resta – I malumori del tecnico hanno fatto ipotizzare l’esonero, invece il presidente Cairo ha allontanato qualsiasi voce ...

Sky Tg24

TEMI: chiusura ristorante udineudine polizia udine ristorante friuli ristorante udine sospensione licenza udineFrequentato da pregiudicati e locale non a norma: licenza ...Nella nota, l'ambasciata 'smentisce tutte lefalse e la disinformazione' collegata all'... Secondo la Bbc, nelleore le erano stati sequestrati il telefono e il passaporto; e gli amici ... Cronaca, ultime notizie di oggi 18 ottobre. Arrestato a Milano truffatore da 100 mln. LIVE Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221017005754/it/ Referente media: Michael Garrow garrow@hsgfunds.com Permalink: ...Andriy Shevchenko ha parlato a margine della cerimonia del Pallone d'Oro 2022 in cui ha premiato la vincitrice femminile Alex Putellas. Lo ha fatto, anzitutto, nel nome del suo popolo, per tenere ...