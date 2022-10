Neymar | nuovi guai all’orizzonte | l’accusa di un tifoso aggredito

(Di martedì 18 ottobre 2022)perdopo il processo: un, schiaffeggiato nel 2019, accusa il PSG di aver creato profili fake per tormentarlo Non ci si annoia mai in casa PSG tra tensioni e polemiche. L’ultima, in ordine cronologico, vede coinvolto– che di suo già non vive il suo momento migliore – e unche il brasiliano aveva schiaffeggiato nel 2019. Secondo quanto riportato da Mediapart, ildel Rennes adesso accusa il PSG di aver creato un esercito di falsi account per tormentarlo online, gettando in pasto ai social la sua identità. L'articolo proviene da Calcio News 24.

...die soprattutto Messi che senza rinnovo lascerebbe dopo due anni Parigi. Il tutto si traduce inevitabilmente con la necessità da parte della società transalpina di andare ad acquistare...A riportareretroscena è Marca , che spiega come il giovane fuoriclasse francese non abbia ... Di conseguenza il Psg avrebbe assicurato al ragazzo che siache Messi avrebbero risolto i ...L'asso brasiliano è sotto processo per i presunti illeciti riguardanti il suo trasferimento dal Santos al Barcellona nel 2013. In tribunale si è così espresso: "Firmavo quello che mi diceva mio padre" ...Nuovi guai per Neymar dopo il processo: un tifoso, schiaffeggiato nel 2019, accusa il PSG di aver creato profili fake per tormentarlo Non ci si annoia mai in casa PSG tra tensioni e polemiche. L’ultim ...