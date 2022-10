L’Heritage di Stellantis protagonista al Salone di Padova

Leggi su ildenaro

(Di martedì 18 ottobre 2022) TORINO (ITALPRESS) – Oltre 115.000 mq di superficie, 1.600 espositori, 130.000 visitatori e oltre 5.000 vetture in vendita: questi sono i numeri che fanno rientrare ilAuto e Moto d’Epoca di(20-23 ottobre) nel novero delle principali manifestazioni d’Europa nel settore del motorismo storico. Su questo palcoscenico non poteva mancaredi, fondato nel 2015 con l’obiettivo di tutelare il patrimonio storico dei marchi Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth e di trasmettere i valori di oltre 120 anni di passione per l’auto. L’ente si presenta così in grande spolvero, proponendo un affascinante stand arricchito da sei vetture storiche di epoche e marchi differenti. A fianco di questi gioielli del passato, viene per la prima volta svelata a livello internazionale l’Abarth Classiche 1000 SP, il ...