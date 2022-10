La luce e il gas in fondo al tunnel | possibile calo del prezzo delle bollette

(Di martedì 18 ottobre 2022) Da giorni ildel gas continua a calare. Quello scambiato sulla Borsa italiana, che viene utilizzato anche per determinare i prezzi, è sceso a 66 euro al Megawattora. Sulla Borsa olandese, il gas è crollato ieri di un altro 11 per cento, fino a 112 euro al Megawattora. Ad agosto aveva sfondato i 340 euro. Ma il dato è lontano anche dai minimi degli scorsi anni, quando quotava intorno ai 20 euro. Se la discesa deldel gas continuerà o si terrà stabile su questi valori, ildel metano sul mercato tutelato per ottobre potrebbe rimanere fermo se non calare, smentendo le previsioni che parlavano di aumenti del 70 per cento per le. L'Arera, l'Autorità dell'energia, farà i suoi conteggi a inizio novembre. Il meccanismo di calcolo è basato su ...

Per adesso però, un po' diin fondo al tunnel si intravvede. In Spagna ieri, il prezzo delsul Mibgas è scivolato a 34,30 euro per Megawattora, addirittura sotto il tetto di 40 euro fissato ......di sostituzione dei generatori di calore ametano, con una riduzione di questo combustibile del 35%, ed è allo studio dei nostri uffici tecnici un piano per la sostituzione di tutti i punti... Caro bollette, ora gli operatori staccano subito luce e gas a chi non paga L’AIOP ER promuove tra le sue 45 strutture ospedaliere aderenti un’indagine interna. Il risultato è un aumento del caro energia non più sostenibile. Una crisi che attanaglia il settore ospedaliero reg ...Il prezzo del gas diminuisce grazie ad alcuni fattori e l’Arera apre al calo delle bollette per gli italiani già dalle prossime settimane ...