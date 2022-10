Furibondo | non guardatela | esplode l' ira di Re Carlo | cosa ha visto in tv

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 ottobre 2022) Da quando è morta la regina Elisabetta si sono aperti nuovi scenari. E sullo sfondo resta la serie "The Crown", che narra la vita e le gesta della famiglia reale. Ora, però, una fonte molto vicina al nuovo reIII dice: "Non guardate quella serie tv". Il sovrano e l'ex premier Major sarebbero furibondi con la produzione del telefilm. "Un barile pieno di false cattiverie", dice ancora una fonte anonima molto vicina a. E poi: "Narrazioni che provocano dolore". Ci sarebbero troppe distorsioni all'interno della serie tv. Ma a cinque settimane dalla morte della regina Elisabetta, "The Crown" continua a colpire tutti in Europa e nel resto del mondo. La serie tv acquista valore grazie alla curiosità sui Reali inglesi dopo la morte della sovrana che ha regnato più a lungo. Il nuovo re, però, non sarebbe affatto felice di questa ...