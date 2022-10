Florentino Perez | “Benzema? Un mix tra Ronaldo il ‘Fenomeno’ e Zidane”

Leggi su sportface

(Di martedì 18 ottobre 2022)ha commentato la vittoria del Pallone d’Oro da parte di Karimai microfoni di Cadena Ser. Così il presidente del Real Madrid: “Sono felice perché alla fine ha ricevuto il giusto riconoscimento come miglior giocatore del mondo e lo è da almeno tre/quattro anni. È un misto tra(il) e. Innesca la manovra offensiva comee vede la porta come. Mbappè? I rumors non li leggo nemmeno. Abbiamo già trascorso una buona estate ed è una cosa fuori discussione. Del futuro non si può mai sapere, ma gli attaccanti del Real Madrid stanno procedendo in modo spettacolare. Rodrygo e Vinicius li vedo come futuri Palloni d’Oro”. SportFace.