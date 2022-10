Crolla un edificio dell’Università di Cagliari | intervento dei Vigili del Fuoco in corso

Il cedimento interessa undi tre piani che si trova in una zona diametralmente opposta a ... Leggi ancheun'altra Congrega al cimitero di Poggioreale, bare in bilico a vista: "Un ...Nuovo crollo nel cimitero di Poggioreale a Napoli. Un altrodi una congrega è venuto giù e una serie di bare rischiano di cadere giù. La zona è stata recintata. Si tratta di un'area diversa da dove ci fu il precedente crollo del gennaio scorso . ...L’edificio dell’aula magna della facoltà di Geologia a Cagliari è crollato. Per cause ancora da accertare la struttura del Magistero di via Trentino ha ceduto. Sarebbe potuta essere una tragedia, se i ...Un crollo di un'edificio dell'Università di Cagliari. E' successo in serata nella zona del polo umanistico. Secondo le prime informazioni è crollata una parte superiore di un'aula. Non si sa se ci sia ...