Convocati Genoa | le scelte di Blessin per la SPAL | tre le assenze

, le scelte di mister Blessin per il match di Coppa Italia contro la SPAL: sono tre le assenze per i rossoblù Ilha diramato la lista deiper il match di Coppa Italia ...Commenta per primo PORTIERI: Martinez, Semper, Vodisek DIFENSORI: Bani, Calvani, Czyborra, Dragusin, Hefti, Pajac, Sabelli, Vogliacco CENTROCAMPISTI: Badelj, Frendrup, Jagiello, Portanova, Strootman, ...Alle 18 Grifone in campo contro la squadra allenata da De Rossi. Blessin porta anche il primavera Calvani Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, ...Alexsander Blessin, allenatore del Genoa, ha diramato la lista dei convocati per l'incontro valevole per sedicesimi di finale di Coppa Italia contro la Spal che si giocherà ...