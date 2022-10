Come disattivare Windows Defender

Leggi su wikitech

(Di martedì 18 ottobre 2022) Vuoi conoscere, in11 ? Dai, vediamolo in questo articolo super11,disattivarlo senza essere un esperto informatico. Passaggi perantivirus Segui questi passaggi per disabilitare temporaneamente la protezione in tempo reale dell’Antivirus Microsoftin Sicurezza di. Tuttavia, tieni presente che in questo caso, il dispositivo potrebbe essere esposto a rischi. Selezionare Start e digitare “Sicurezza di” per cercare l’app. Selezionare l Sicurezza diapp dai risultati della ricerca, passare a ...