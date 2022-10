ASCOLTI TV 17 OTTOBRE 2022 | GFVIP 20 | 8% | SOPRAVVISSUTI 15 | 4% | STEP | IACONA | PORRO | MATANO VS D’URSO

(Di martedì 18 ottobre 2022)TV 17· Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – xStorie Italiane – 812 19.80Storie Italiane – 827 17.20È Sempre Mezzogiorno! – xTg1 + Tg1 Ec. – xPres. Oggi è un Altro Giorno – xOggi è un Altro Giorno – xParadiso delle Signore – xPres. Vita in Diretta – xVita in Diretta – xReazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – xSoliti Ignoti – x– 2784 15.40 x x xPorta a Porta – x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – xMattino 5 News – xForum – xTg5 – xBeautiful – xUna Vita – xUomini e Donne – xAmici + GF Vip – xUn Altro Domani – xPres. Pomeriggio 5 – xPomeriggio 5 – xCaduta Libera – xCaduta Libera – xTg5 – xStriscia la Notizia – xGrande Fratello Vip – 2652 20.80 x x xGF Night + ...

...si sta pensando a una seconda stagione " The Bear è arrivato nel nostro Paese lo scorso 5... il suo cooking show spostato per i bassi... alla metà di, e un'altra ondata è prevista per Natale. E questo anche grazie alla ... A Napoli conviene ospitare il Giro, ma vale anche il contrario, come dimostrano glidell'anno scorso,...Ascolti tv 17 ottobre 2022: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ...Show speciale della band romana il 24 luglio. Al Meazza anche Tiziano Ferro. Ancora da confermare i live di Vasco Rossi e Ligabue ...