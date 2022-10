Pallone d' Oro | Vlahovic 17 o | ex aequo con Casemiro e Luis Diaz

Il centravanti serbo della Juventus, Dusan Vlahovic, si si è classificato al 17/o posto nella classifica deld', ex aequo con Casemiro, il brasiliano del Manchester United, e Luis Diaz, colombiano del Liverpool. Al 16/o posto, Virgil van Dijk, olandese del Liverpool. . 17 ottobre 2022Commenta per primo I milanisti classificati ald', la crisi dell'Inter Primavera, il futuro di Conte, l'infortunio di Immobile , sono alcuni degli argomenti nella nostra seconda edizione di giornata del tg di Calciomercato.com.(ANSA) - PARIGI, 17 OTT - Il centravanti serbo della Juventus, Dusan Vlahovic, si si è classificato al 17/o posto nella classifica del Pallone d'oro, ex aequo con Casemiro, il brasiliano del ...Anche quest'anno per gli appassionati non poteva mancare la cerimonia d'assegnazione del Pallone D'oro 2022. Il premio calcistico individuale più prestigioso al mondo, ...