Noemi | chi è la corteggiatrice di Federico Dainese a Uomini e Donne | età | lavoro | vita privata | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Tutto pronto per una nuova, imperdibile puntata di! Anche quest’oggi Maria De Filippi a partire dalle 14.45 su Canale 5 è pronta a scaldare il cuore dei propri telespettatori! Questo pomeriggio al centro dello studio c’è il tronistache è uscito in esterna con! Come sarà andata tra i due?: chi è la nuovadisono usciti insieme. La loro conoscenza sembra procedere nel migliore dei modi: lei appare a suo agio nel relazionarsi coned entrambi si divertono a stuzzicarsi. Anche se è presto per esporsi, tra i due sembra esserci un buon feeling! L’intervento in studio di Monica L’esterna tra ...