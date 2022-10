Napoli | crollo al cimitero di Poggioreale | bare sospese nel vuoto

É caduta la facciata della congrega della Resurrezione, in un punto diverso dal cedimento del 5 gennaio sul quale risultano indagate 20 persone. Nel mirino i lavori della ...A cedere la facciata dei loculi di marmo 17 ottobre 2022 17:39al cimitero di Poggioreale: bare sospese nel vuoto - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - -...Un nuovo crollo si è verificato all'interno del Cimitero di Poggioreale a Napoli. Il cedimento ha avuto luogo nella Cappella della Congrega della Resurrezione, dove una parete è crollata e diverse ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...