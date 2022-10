Milan | Maignan | spero di tornare in campo col Monza

Sky Sport

... spero di stare per bene per la partita con il Monza ma dobbiamo vedere ancora con il dottore e mister se sono pronto al 100%": sono le parole di Mike, portiere delintervistato da Sky ...Commenta per primo Il difensore delFikayo Tomori, presente al Gran Galà del Calcio , si è soffermato alle telecamere dei media ... TORNA- 'Mike è un giocatore fortissimo, quando lui è in ... Milan, Maignan: "Volevo rientrare a Verona, spero di esserci col Monza" "Ogni giorno sono a Milanello a lavorare, spero di stare per bene per la partita con il Monza ma dobbiamo vedere ancora con il dottore e mister se ..."Ogni giorno sono a Milanello a lavorare, spero di stare per bene per la partita con il Monza ma dobbiamo vedere ancora con il dottore e mister se sono pronto al 100%": sono le parole di Mike Maignan, ...