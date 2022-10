Miglior Ripetitore Wifi Wireless

Leggi su wikitech

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Vuoi conoscere il ? In pratica quei ripetitoriextender che servono per allargare il segnale della tua lineadi casa ? Ok, allora andiamo a descrivere in questo articolo una lista dei o del . Che cosa è un? Comunemente chiamatoextender ? UnWi-Fi, altrimenti detto range extender o repeater, altro non è che un dispositivo che, come facilmente intuibile dal nome stesso, permette di estendere il segnale Wi-Fi del modem/router di riferimento andando, di conseguenza, ad aumentarne la copertura portando il segnale in aree che normalmente non sono raggiungibili da quest’ultimo (a causa della scarsa potenza della rete senza fili generata dal modem/router ...