Ma davvero la pubblicità può risollevare le sorti di Netflix?

(Di lunedì 17 ottobre 2022) La pubbicita? cambiera? ledi? Times, di Callums Jones, pag. 40 Natasha Lyonne è stata acclamata per i suoi ruoli in non uno, ma ben due successi di. Il primo, Orange Is the New Black, è uscito quasi dieci anni fa, agli inizi della straordinaria marcia del gigante dello streaming verso il dominio. Le cose sono cambiate notevolmente quando l’attrice ha promosso il secondo film, Russian Doll, questa primavera. Durante un’apparizione allo show comico Saturday Night Live, Lyonne ha dichiarato: “Due cose a cui volete assolutamente essere associati in questo momento sono la Russia e”. La battuta ha sintetizzato senza mezzi termini lo sbalorditivo rovesciamento di fortuna di un’attività che mesi prima era ancora salutata come il futuro della televisione e del cinema. I pesi massimi ...