La Veneto Classic chiude la stagione | a Bassano è doppietta Hirschi - Formolo

Spettacolare doppietta del team Uae Emirates nella seconda edizione della. Nella centralissima piazza Garibaldi a Bassano del Grappa, davanti a migliaia di appassionati, successo dello svizzero Marc Hirschi con 9' sul compagno Davide Formolo; terzo Nicola ...... vuole mantenere in vita la formazione Professional anche nella prossima stagione e ne ha parlato in un'intervista concessa ai microfoni di InBici alla partenza della. 'Attendiamo ...Dominio UAE nella seconda edizione della Veneto Classic! Marc Hirschi finalizza un attacco sulla salita decisiva della Diesel Farm e alza le braccia al cielo davanti al compagno Davide Formolo. Terzo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...