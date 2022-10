Gas | Von der Leyen | ' fatti progressi | martedì la proposta'

Lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione Europea Ursulader Leyen, pubblicando una foto della riunione, avvenuta in formato digitale. .der Leyen: 'Passi avanti sul' Nello specifico ha spiegato: ' Buona discussione sull'energia con i membri del Collegio. Sono stati compiuti buoni progressi nell'attuazione della tabella di ..."Buona discussione sull'energia con i membri del Collegio. Sono stati compiuti buoni progressi nell'attuazione della tabella di marcia per affrontare i prezzi elevati dell'energia presentata ai leader ...Ursula Von der Leyen è ottimista ma non si capisce bene per che cosa: il 20 ottobre il tema del gas sarà sul tavolo ma con "veto" di toccare il price cap ...