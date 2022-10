Calcio a 5 | Serie A 2022-2023 | primo sigillo del Ciampino | pari tra Pescara e Came Dosson

(Di domenica 16 ottobre 2022) E’ calato il sio sul terzo turno della Regular Season del campionato italiano dia 5. Due gli incontri odierni a completare la giornata, ovveroAniene contro Futsal Pistoia e Futsal Pescar-. A Montesilvano è arrivata la prima affermazione della stagione per, a segno per 5-3 contro i toscani. Le realizzazioni di Gutierrez, Lucio Juan Thorp, Lucas Exequiel Diaz, Joao Salla e Francesco Liberti hanno permesso alla formazione allenata da David Ceppi di imporsi. Inutili ai fini del risultato finale i gol di Miguel Weber e di Riccardo Berti (doppietta). Un riscontro, quindi, che permette alla squadra laziale di sbloccarsi e di raggiungere a quota 3 in graduatoria proprio Pistoia.invece ...

Il Milan esce vittorioso dal Bentegodi battendo il Verona 2 - 1 nel posticipo della 10ma giornata diA ed è solo al terzo posto in classifica. A decidere il match un gol di Tonali all'81'. Al 9' un'autorete di Miguel Veloso porta il Milan in vantaggio. Il pareggio dei padroni di casa arriva al ...' Gol sbagliato, gol subito ' recita un celebre adagio dele al 19' il teorema si applica con il pareggio dell'Hellas: azione insistita, Gunter calcia dalla sinistra e trova la deviazione di ...Nella giornata di domani, lunedì 17 ottobre, l'area di San Siro vedrà andare in scena i primo sopralluoghi aperti e partecipati previsti dal Dibattito Pubblico in merito al progetto del nuovo San Siro ...Il Milan di Pioli sbanca il Bentegodi, battendo 2 a 1 il Verona di Bocchetti, subentrato all’esonerato Cioffi, grazie alla rete decisiva di Tonali che cui lo scorso anno segnò una doppietta decisiva p ...