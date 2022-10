Sonego e Vavassori a Firenze si fermano a un punto dalla finale

Grandi amici anche nella vita,avevano sconfitto ai quarti gli ex numeri 1 del mondo Nikola Mektic e Mate Pavic giocando quella che hanno definito la loro migliore partita in ...ITALIANI IN CAMPO SABATO 15 OTTOBRE CIRCUITO ATP/WTA ATP 250 UniCredit Firenze Open, semifinali doppio:- [3] Dodig/Krajicek, ore 14:00, Campo Centrale, diretta tv SuperTennis, ...Si ferma in semifinale il percorso di Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori all'Unicredit Firenze Open. Il duo torinese si è arreso contro la ...L'ordine di gioco di sabato 15 ottobre nel capoluogo toscano. Lorenzo Musetti sfida Felix Auger-Aliassime per un posto in finale. Nell'altra semifinale Mikael Ymer affronta J.J. Wolf ...