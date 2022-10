No al cellulare anche per docenti e Ata | “Divieto anacronistico | uso lo smartphone come hotspot per il registro elettronico Il wi-fi non funziona mai!”

Orizzonte Scuola

E'accusato di detenzione, produzione e cessione di materiale pedopornografico e per ... che non ha ancora compiuto due anni, e filmava le violenze con il proprio. Le foto e i video ...Riprendeva con ilgli abusi sulla figlia di 2 anni e poi inviava foto e filmati ai frequentatori di una ... fa sapere la polizia, hannofatto emergere 'un adescamento sessuale che l'... No al cellulare anche per docenti e Ata. Divampa la polemica: “Divieto anacronistico, uso lo smartphone come hotspot per il registro elettronico. Il wi-fi non funziona mai!” Terza maxi operazione dei carabinieri: solo da aprile a ottobre individuati 662 "furbetti", per 287 dei quali si ipotizza la truffa: hanno percepito ...Roma, 15 ott. Adnkronos) – Riprendeva con il cellulare gli abusi sulla figlia di 2 anni e poi inviava foto e filmati ai frequentatori di una comunità pedofila. La polizia postale di Milano e Roma ha a ...