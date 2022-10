Vela | Mondiali Formula Kite 2022 | Pianosi e Boschetti stabili nella top10 ed in corsa per le Medal Series

(Di venerdì 14 ottobre 2022) I Campionatidientrano nel vivo a Cagliari con la prima giornata di Gold Fleet che si è conclusa con il regolare svolgimento di quattro prove sia al maschile che al femminile. Domani si replica (meteo permettendo) con altre quattro regate per ciascuna flotta, in attesa delledi domenica in cui ci si giocherà il podio iridato sul litorale del Poetto. L’Italia è virtualmente qualificata per le Semifinali (dal 3° al 10° classificato della generale) con Riccardoe Lorenzo, rispettivamente settimo e ottavo con 36 e 41 punti netti al termine di un day-4 contraddistinto da alti e bassi. Può ancora sperare di raggiungere la fase finale anche Mario Calbucci, 13° grazie ad una bella rimonta che lo porta ...

... che ha conquistato un ruolo importante tra i leadernella progettazione e costruzione di ... Ferretti Yachts e Pershing e la nuova flotta di modelli aWally fino a 150 piedi.Nell'ILCA 6 maschile (classe non olimpica) ha chiuso invece la terza giornata in testa alla classifica lo statunitense Peter Barnard con 5 punti netti (1 - 9 lo score di giornata). Completano il podio ...Concluse le fasi di qualifica per i Campionati del Mondo ILCA 6 in Texas a Kemah: giornata lunghissima in attesa del vento. Accedono in Gold Fleet Zennaro, Benini Floriani, Albano ...Terzo giorno, per gli atleti del Formula Kite impegnati nel Campionato Mondiale di Cagliari. Oggi si sono concluse le qualifiche che hanno permesso a cinque italiani di accedere alla gold fleet in pro ...