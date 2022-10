Tor Bella Monaca horror | sorpreso dal contadino | drogato ammazza un montone a morsi

Elisabetta Romani per www.ilcorrieredellacitta.com ladro Aveva intenzione di mettere a segno un colpo e aveva scelto di rubare in un centro agricolo di via diMonaca. Tutto perfetto ai suoi occhi, nei suoi piani, se non fosse che però qualcosa è ...Lo scorso mercoledì pomeriggio in una fattoria lungo via diMonaca , a Roma, un ladro si è intrufolato in un centro agricolo. Il fattore insospettito da alcuni strani rumori lo ha sorpreso nella fattoria. Cosa è successo Il malvivente in preda a un ...Scappato alla vista degli agenti l'aggressore è poi precipitato dal primo piano di una palazzina dove si era rifugiato ...TORINO (ITALPRESS) - È stato inaugurato il grattacielo della Regione Piemonte. A pochi metri dalla ex fabbrica del Lingotto, fa parte della ...