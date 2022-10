Gf Vip | ' sono passata per la T di turno' | la reazione di Giaele al comportamento di Antonino

Notte di fuoco nella Casa del Gfdopo la puntata in diretta. Nella Casa di Cinecittà, nelle scorse ore, nonmancati gli scontri tra alcuni Vipponi, ma anche delle dichiarazioni inattese. Il gossip impazza e i fan sperano ......la puntata in diretta del GF, Giaele De Donà e Antonino Spinalbese hanno discusso su quanto trasmesso sul loro rapporto. I due infatti da qualche giorno si provocano e i loro atteggiamenti...In questi giorni possiamo assistere allo spettacolo di tante VIP che in tv e sui social si tagliano una ciocca di capelli dichiarando di farlo per Masha Amini e le donne iraniane. Trovo ridicolo e sco ...Maltempo, criticità e allagamenti tra le province di Cosenza e Potenza Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...