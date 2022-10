Uccise fidanzata nel Palermitano | condanna a ergastolo per 21enne

(Di giovedì 13 ottobre 2022)all'per Pietro Morreale il fidanzato di Roberta Siragusa la giovane 17enne uccisa nella notte tra il 23 e il 24 gennaio del 2021 a Caccamo, in provincia di Palermo. La ragazza venne colpita alla testa e poi bruciata, il corpo fu gettato in un fossato. La sentenza è stata emessa dalla Corte d'assise di Palermo, presieduta da Vincenzo Terranova. L'accusa era rappresentata dalla Procura di Termini Imerese con il capo, Ambrogio Cartosio, e il sostituto Giacomo Barbara. In Aula al momento del verdetto erano presenti il padre, la madre, la sorella e alcuni amici di Roberta.Roberta Siragusa fu uccisa dal fidanzato Pietro Morreale al culmine di una lite scoppiata per motivi di gelosia. L'imputato aveva subito respinto le accuse dicendo che la giovane si era tolta la vita, ma la versione non aveva convinto i carabinieri che lo fermarono con ...

Da qui l'ipotesi che l'imputato avesse prima ucciso la, che avrebbe deciso di non portare più avanti la relazione con lui, poi le avesse dato fuoco e avesse anche guardato il suo corpo ...In particolare, la giovane era statacon la vittima che, a suo dire, l'avrebbe spesso maltrattata e questo l'avrebbe spinta ad interrompere la relazione. Qualche settimana prima dell'...La corte d'assise di Palermo ha condannato all'ergastolo per omicidio Pietro Morreale, 21 anni, di Caccamo (Pa). E' accusato di aver assassinato la fidanzata Roberta Siragusa, di soli 17 anni, la nott ...Sarebbe stato un omicidio premeditato e commesso per futili motivi, per questo stamattina il sostituto procuratore Alfredo Gagliardi ha chiesto la condanna all’ergastolo per Michele Mulè, 29 anni, acc ...