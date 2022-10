Tebas | “schiaffo” ad Al-Khelaifi | congelati beni di BeIN

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Nuovo capitolo dello scontro aperto tra il presidente della Liga spagnola, Javier, e quello del Paris Saint-Germain, Nasser Al-. Dopo mesi di accuse pubbliche che hanno coinvolto la Liga, il PSG, ma anche il Real Madrid e il caso Mbappè, il New York Times rivela che una delle battaglie più aspre è in realtà L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Calcio e Finanza

L'unico che c'è sempre è, forse è lui che li mette in giro. Un bilancio dopo 12 anni Non mi piace farlo'. Paulo Dybala, dalla "Joya" alla disperazione: "Chi frega l'argentino all'Inter", il ...L'unico che c'è sempre è, forse è lui che li mette in giro. Un bilancio dopo 12 anni Non mi piace farlo'. Paulo Dybala, dalla "Joya" alla disperazione: "Chi frega l'argentino all'Inter", il ... Tebas, "schiaffo" ad Al-Khelaifi: BeIN non paga e la Liga ne congela i beni