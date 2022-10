MOVIOLA – Lazio-Sturm Graz | espulso Lazzari | fallo di reazione | poi maxi rissa

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Caos allo stadio Olimpico inper le decisioni al limite della decenza dell’arbitro tedesco Sascha Stegemann, che decide di estrarre il cartellino rosso per un presuntodidiche da terra appoggia le mani sul volto di un avversario che va però ad accentuare tantissimo. Secondo giallo (il primo era corretto) ed espulsione. A quel punto nasce un parapiglia incredibile in campo, ammonito Immobile nella super zuffa tra tutti i giocatori edun componente dello staff degli austriaci. A completare il disastro, i quattro minuti di recupero che non vengono mai giocati. In più, c’è da considerare che il Var di questo scontro è lo stesso di Milan-Chelsea, il tedesco Fritz. SportFace.

