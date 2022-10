Motomondiale | Gp Australia Miller ' Sogno è vincere su circuito di casa'

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Il pilota della Ducati: "La pressione è sugli altri, io mi sto divertendo" PHILLIP ISLAND () - "Il matrimonio? E' stato un momento fantastico per me e per la mia vita. Pensate, ho trovato ...

Lo ha dichiarato Jack Miller nella conferenza stampa di presentazione del MotoGP di. "Phillip Island è un posto fantastico, un circuito unico al mondo. Il panorama sul rettilineo è qualcosa ...Lo ha dichiarato il campione del mondo della MotoGP, Fabio Quartararo, nella conferenza di presentazione del GP d'. "Sul bagnato Mi sono sempre trovato bene a Portimao come in Giappone. In ...Il pilota della Ducati: 'La pressione è sugli altri, io mi sto divertendo' PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - 'Il matrimonio E' stato ...Lo spagnolo dell'Aprilia: 'E' il momento della verità, farò del mio meglio' PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - 'In Thailandia ...