L’assurda storia della donna che dice di essere la madre di Luna Marì e ora dichiara | “Belèn è nata uomo”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Da giorni la fanno da padrone sui social, e in particolare su TikTok, i video di unadi origine moldava chedila veradi, figlia diRodriguez ed Antonino Spinalbese. La, oltre a dire chesarebbe figlia sua, mette addirittura in dubbio che Belen siafemmina, parlando di una fantomatica transizione sessuale. Belen Rodriguez e la tesi estrema: non èfemmina Esistono decine di foto che ritraggono i Rodriguez in tenera età: due femmine ed un maschio, con una giovanissima Belen già riconoscibile. E non mancano, oltretutto, moltissime immagini di lei non ancora famosa, più giovane, diversa da oggi e non toccata dalla ...