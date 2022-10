“Dovrei fare i dosaggi del progesterone?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Buongiorno, lo scorso mese ho fatto un’isteroscopia operativa per la rimozione di un polipo ed è ormai da un anno e mezzo che sto cercando con il mio compagno la seconda gravidanza. Il centro PMA a cui mi ero affidata mi ha detto che gli esami miei e del mio compagno sono tutti regolari e devo solo aspettare. Mi chiedo però il motivo, anche dopo aver riscontrato il polipo, per cui non mi è mai stato prescritto l’esame del, ho sempre fatto gli esami al 5? giorno del ciclo, mai nella fase luteale. Il centro PMA mi ha detto che serve farlo solo in caso di PMA di 2? livello, non prima. Se volessi farlo autonomamente, che altri esami potrei associare alper avere una visione d’insieme? Grazie mille. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.