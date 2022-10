Champions League | Inter e Barcellona a pari punti? Ecco chi passa

Leggi su intermagazine

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Vediamo chiagli ottavi diin caso ditraNelle ultime due giornate del girone C dietro il Bayern Monaco è lotta a due per il secondo posto del girone.si contendono la qualificazione agli ottavi: ma chise nerazzurri e blaugrana chiudono a? La classifica attuale dice7 e4. Per arrivare ai nerazzurri devono perdere entrambe le partite contro Viktoria Plzen e Bayern Monaco e i blaugrana vincerne una; nel secondo caso i nerazzurri devono vincerne una e gli spagnoli entrambe. Il primo criterio che viene preso in ...