(Di mercoledì 12 ottobre 2022) “Fermo restando che unasulla pace dovrebbe essere laica, garantista e senza bandiere, la non partecipazione dellaCampania alladel 28 ottobre non è contro qualcuno o qualcosa, ma solamente riteniamo che in questo modo venga umiliato il popolo ucraino che in questi giorni sta continuando a subire severi attacchiRussia, con uccisione di civili e bambini”. E’ quanto dichiarato nel corso dell’esecutivo dellaCampania, che si è svolto questa mattina, in riferimento allasulla pace promossa dal presidente della Regione Vincenzo Deper il 28 ottobre a Napoli. “La domanda precisa che dobbiamo allora porci è: vogliamo la pace ora o è solo uno slogan che viene coniugato tanto per indire una ...

Il Denaro

"Sul piano nazionale - ha concluso il leader della- dobbiamo superare i veti di tanta cultura del no che ha bloccato ogni investimento e ci ha dato in pasto al gas di Putin. Occorre ...... in verità, non è partita dal Nazareno: a prendere l'iniziativa, mettendo nero su bianco una piattaforma chiaramente pro -(e democrazie occidentali) e anti - Putin è stato l'ex leader... Ucraina, la Cisl si dissocia dalla manifestazione di De Luca - Ildenaro.it «Li hai visti come schiumano i Cinque Stelle». Il contropiede del Pd sulla manifestazione pro-Ucraina e contro Putin riempie di soddisfazione i dirigenti dem che hanno fatto di tutto, nelle ultime or ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...